De Ketele en De Pauw steviger aan kop in Rotterdam

Reconstructie Ieder voor zich, allen voor één

1 januari Het is alles of niets in de laatste bergrit van de Giro. Nairo Quintana en Vincenzo Nibali vallen aan en daarachter vecht Tom Dumoulin. Zijn Giro-hoop blijft levend mede dankzij Bauke Mollema, Adam Yates en Bob Jungels. Terug naar die zenuwslopende finale op 27 mei in Asiago.