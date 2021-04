De koningin van Hoei heeft geruststellend nieuws: ‘Volgend jaar zijn ze van me af’

Door Daniël Dwarswaard



Ze weet als geen ander hoe de Muur van Hoei je kan slopen. Maar ze weet óók als geen ander hoe die akelig steile heuvel in Wallonië van repliek moet dienen. Hoe je vrienden kunt worden met het asfalt. Al doet het altijd onnoemelijk veel pijn. Afgrijselijk veel pijn. Anna van der Breggen heeft net haar handen in lucht gestoken om de zevende op rij te vieren, als ze naast haar fiets staat. Ze is intens blij, maar haar lijf is vooral bezig om bij te komen van die opdonder van net. Ze drinkt een blikje ijsthee perzik leeg in twee slokken.



Marianne Vos geeft een elleboogje als felicitatie en voegt, ook nog een beetje naar adem happend, toe dat ze het ‘superknap’ vindt. Ploeggenote Demi Vollering, misschien wel haar toekomstige opvolgster als veelwinnaar, geeft en knuffel en zegt: ,,Geniet op het podium straks. Het is de laatste keer.’’