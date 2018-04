De ongekende statistieken van succesploeg Quick-Step

Met 27 zeges in het voorjaar is Quick-Step alweer buitengewoon succesvol. Een duik in de ongekende statistieken van de Belgische wielerformatie.

1. Met ‘Luik’ is het voorjaar compleet

Volledig scherm Bob Jungels © EPA Sinds 2003, toen laminaatfabrikant Quick-Step instapte als sponsor van de ploeg, heeft de ploeg 41 verschillende voorjaarskoersen gewonnen. Voor afgelopen zondag ontbrak Luik-Bastenaken-Luik nog in het rijtje van de belangrijkste klassiekers, maar die leegte werd nu ingevuld door Bob Jungels. Met ‘Luik’ is het voorjaar compleet.

2. Vier continenten

Vorig jaar boekte Quick-Step alleen geen zege in Afrika en uiteraard Antartica. In 2018 heeft de ploeg na vier maanden alweer op vier continenten mogen juichen. Alleen Noord-Amerika en Azië ontbreken nog. Maar: volgende maand staat de Tour of California op het programma en vorig jaar werd het gat in Azië gedicht in de Tour of Guangxi.

3. 27 zeges

Volledig scherm Patrick Levefere © BELGA Met 27 zeges is de ploeg als een komeet uit de startblokken geschoten. ,,Een droomscenario”, zei ploegmanager Patrick Lefevere tegen Sporza. Of het in de geschiedenis van het team het mooiste voorjaar is?



,,Ja, ik denk het wel nu de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik er bij zijn gekomen. Vooral ook door de collectiviteit. Als je elkaar niet graag ziet en persoonlijke ambities niet aan de kant kunt zetten, kun je dit onmogelijk bereiken. Het hele team drijft op een wolk.”

4. Totaal aantal zeges

Volledig scherm Niki Terpstra werd derde in Parijs-Roubaix © Photo News Een droomstart dus. En toch mag het team niet verslappen als men het totaal aantal zeges van voorgaande jaren willen herhalen. 56 in 2017, 64 in 2016, 60 in 2015, 68 in 2014 en 63 in 2013. Vorig jaar trok het team het ongekende klassieke succes ook door in alle drie de grote rondes. Een klassementsrenner die in de top-5 van het klassement wordt verwacht, heeft Quick-Step niet in de gelederen, tenzij Jungels zich ook bergop spectaculair ontwikkeld. Toch drukte de ploeg vorig jaar in de Giro, Tour én Vuelta met telkens vijf ritoverwinning een dikke stempel op de koers.

5. Het succes heeft vele vaders

Wat ook opvalt: de overwinningen van Quick-Step worden niet door enkele kopmannen behaald. Liefst 12 verschillende renners mochten als winnaar het podium op. Elia Viviani, Fernando Gaviria, Ariel Richeze, Julian Alaphilippe, Niki Terpstra, Rémi Cavagna, Fabio Jakobsen, Alvaro José Hodeg, Maximilian Schachmann, Yves Lampaert, Enric Mas, Bob Jungels. De meest opvallende afwezige in het rijtje is zonder twijfel Philippe Gilbert. Hij was dichtbij met zijn tweede plaats in de E3 Harelbeke en derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, en mocht na afloop wel meedelen in de vreugde van ploegmaat Terpstra.

6. 85 procent

Dankzij de winst in Luik-Bastenaken-Luik heeft Quick-Step nu 17 van de 20 bestaande eendagskoersen in de World Tour gewonnen. Dat is 85 procent. De koersen waar de succesformatie nog nooit de champagne mocht ontkurken: de Eschborn-Frankfurt, de Bretagne Classic en de GP Montréal. Op 1 mei zou daar al verandering in kunnen komen, want met sprinters Fernando Gaviria en Fabio Jakobsen uit het Gelderse Heukelum heeft Quick-Step twee favorieten in Eschborn-Frankfurt aan de start staan.