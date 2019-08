De Plus verrast met zege BinckBank Tour, slotrit voor Naesen

De Plus, die met Naesen en Van Avermaet was weggesprongen, profiteerde een kilometer of twintig voor het einde van de zogenaamde Gouden Kilometer, waarin drie keer 3, 2 en 1 seconden bonificatieseconden klaarlagen. De Plus verkleinde zo zijn marge van 12 tellen op klassementsleider Wellens, die zonder steun van ploeggenoten het gat naar het trio niet dichten en zag de achterstand vervolgens oplopen naar meer dan een halve minuut.



Team Sunweb van nummer twee Marc Hirschi en Deceuninck-Quick-Step probeerden het gat nog te dichten, maar de koplopers hielden onder aanvoering van De Plus stand. Naesen klopte vervolgens Van Avermaet.



Mike Teunissen (Jumbo-Visma) was de beste Nederlander in algemeen klassement met de zesde plaats.