De tien mooiste Nederlandse wielerprestaties van 2018

1. Dumoulin tweede in de Tour.

Nee, geen zege op de eerste plaats. Maar kom zeg, een tweede plaats in de Tour de France. Dat was even geleden. Zo dicht bij de eindwinst in de grootste wielerkoers ter wereld was een Nederlander al sinds Steven Rooks in 1988 (tweede achter Pedro Delgado) niet meer geweest. Geel in Parijs, het kán echt de komende jaren, zo bewees Tom Dumoulin die na winst in de afsluitende tijdrit op 1.51 minuut als tweede eindigde achter eindwinnaar Geraint Thomas. Dat besef , het was misschien nog wel het beste wielernieuws van 2018.