‘De Tour de France op de Mont Aigoual? Dat wordt één grote varkensstal’

Het tweetal komt aan het woord in de achtste aflevering van podcastserie Le Cycliste. In die aflevering zijn Jerry en Kees op zoek naar de herders die in de winter aan de voet van de mythische berg in de Zuid-Franse Cevennen wonen, maar in de zomer omhoog lopen met hun kuddes. Die trek omhoog heet de transhumance, volgens sommigen de mooiste ervaring in hun leven.

Al eeuwenlang lopen er herders alleen rond op en om de Mont Aigoual. Hoewel alleen, ze hebben hun honden en schapen bij zich. Ze hebben alle tijd om na te denken en te genieten van hun dieren op die berg. Maar het kan er ook spoken met al die stormen en hoosbuien. Het is niet voor niks dat de belangrijkste tip die Bernard kreeg toen hij als jonge herder begon, als volgt luidt: ‘Neem altijd een spiegeltje mee als je alleen de berg op gaat'.

Ben je benieuwd naar de verhalen van deze herders? Naar wat zij vinden van de Mont Aigoual en van hetgeen hun beroep zo mooi maakt? En waarom Bernard altijd een spiegeltje bij zich had? Luister dan nu de nieuwste aflevering van Le Cycliste:

In Le Cycliste gaan Jerry Huinder en Kees Graafland op zoek naar de verhalen op en rond de Mont Aigoual, de illustere berg in de Cevennen die uitvoerig wordt beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé en die dit jaar als finish dient voor de zesde etappe van de Tour de France. Jerry en Kees fietsen de laatste 50 kilometer van de etappe en praten ondertussen met de mensen die er werken en wonen. Ze omschrijven wat ze tegenkomen en vertellen wat er nou zo leuk is aan wielrennen.

Etappe 8: De herder, alleen met zijn dieren

Herder Robert wordt na een urenlange zoektocht over de skipistes van de Mont Aigoual uiteindelijk toch gevonden. Jerry en Kees spreken de gepensioneerde Bernard in zijn tot mancave omgebouwde schapenkooi en herder Annie bij haar bergerie in Saumane. Het gaat over het verleden van het bijzondere beroep en of er een toekomst is voor herders. Annie is overigens minder uitgesproken dan de twee mannen als de Touraankomst op de Mont Aigoual ter sprake komt. Zolang de mensen de regels en de natuur op de berg respecteren, heeft zij wel vertrouwen in de fietsers en het Tourpubliek.

Jerry en Kees hebben de steile Col de la Lusette beklommen. Het is ze gelukt, en nu gaan ze verder in de laatste 15 kilometer naar de top van de Mont Aigoual. Die kilometers gaan eerst op en af, een harde wind steekt op.

Volledig scherm Het parcours van de zesde Touretappe van Le Teil naar de Mont Aigoual. Jerry Huinder en Kees Graafland fietsen de finale van die etappe, de laatste 50 kilometer. © Tour de France

Afleveringen Le Cycliste

- Proloog: Hoe corona bijna roet in het eten gooide

- Etappe 1: Le Tour arrive!

- Etappe 2: De Cevenol: stug als een Drent

- Etappe 3: Een bloedige oorlog in de Cevennen

- Etappe 4: Vuurzee op de Mont Aigoual

- Etappe 5: Ravitaillering: streekgerechten met kok Jo

- Etappe 6: De kale berg

- Etappe 7: Het pad van de 4000 treden

- Etappe 8: De herder: alleen met zijn dieren

- Etappe 9: Eerbetoon aan een dode renner

- Etappe 10: De finish: donderslag bij heldere hemel

Volledig scherm Kees spreekt de gepensioneerde herder Bernard Grellier. © Jerry Huinder

Volledig scherm Jerry neemt schapengeluiden op in de schapenkooi van herder Annie Lashermes. © Kees Graafland