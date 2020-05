De Tour over vier maanden, hoe dan? ‘Er gaat een nieuwe realiteit komen’

Door Daan Hakkenberg



Gevaarlijk. Dwaas. Op z’n minst onmogelijk. Anderen noemen het een teken van hoop. De redding van de wielersport. Het is niet moeilijk een mening te hebben over het wel of niet doorgaan van de Tour dit jaar. Of de plannen met de grond gelijk te maken. Het belang van wielrennen is niets vergeleken met de volksgezondheid. Gezien de situatie in de Europese ziekenhuizen zou het ook niet vreemd zijn als het peloton dit jaar helemaal niet meer fietst. Laat staan dat er over vier maanden in Nice een Tourpeloton op gang wordt geschoten.