De UCI heeft een politieke zaak gemaakt van de straf voor Groenewegen

Door Thijs Zonneveld



Achttien minuten duurde het. Fabio Jakobsen lag nog op het asfalt, Dylan Groenewegen was net in shock afgevoerd. Maar de UCI wist genoeg: via Twitter liet de wielerbond weten dat de zaak Groenewegen was doorgestuurd naar de tuchtafdeling. Daarna werd het stil.



Pas vandaag, meer dan drie maanden na de vreselijke crash in de massasprint in de eerste rit van de Ronde van Polen, bracht de UCI een officieel statement naar buiten. Daarin geen woord over de organisatie, die al jarenlang de risico’s opzoekt door de finishlijn in een afdaling te leggen. Geen woord over de dranghekken, die bij de eerste de beste aanraking als Playmobilhekjes uit elkaar vlogen. Geen woord over de UCI-commissaris die het parkoers en de finishstraat goedkeurde. Wat er wél in het UCI-statement staat is de straf voor Dylan Groenewegen: negen maanden. Pas op 7 mei 2021 mag hij weer koersen.



Laat dit voorop staan: het is volkomen terecht dát Groenewegen wordt bestraft. Zijn actie in de massasprint in Polen heeft lijf en leden van een collega in gevaar gebracht. Door van zijn lijn af te wijken en de deur dicht te gooien, riskeerde hij dat Jakobsen ten val zou komen. Maar dat de gevolgen zó ernstig zouden zijn, is iets wat hij niet volledig had kunnen overzien.