Deceptie voor Mathieu van der Poel op WK mountainbike na val: ‘Ik ben heel pissig op mezelf’

met videoHet WK mountainbike (crosscountry) in het Schotse Glentress Forest is voor Mathieu van der Poel uitgelopen op een enorme deceptie. De Nederlander, toch een outsider met snode plannen op een stunt, moest de mondiale titelstrijd na de start al verlaten door een val ‘op een onbenullig stukje'.

Mathieu van der Poel stapte meteen af en liet zich in de camper van zijn ploeg verzorgen aan schaafwonden aan knie en gezicht. De wereldkampioen op de weg van vorige week in Glasgow was ‘enorm teleurgesteld’ na de sof van vanmiddag.

,,Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dit was gewoon mijn fout. Ik ben echt kwaad op mezelf. Dit doet de euforie van vorige week echt wel wat wegebben. Dit is heel zuur. Ik ga op een onbenullig stuk onderuit... pfff. Mijn voorwiel gleed weg op dat grind, het makkelijkste deel van het parkoers nota bene.” Maar Van der Ploeg klonk meteen strijdbaar: ,,Ik bewijs het tegendeel nog wel.”

De beslissing van de internationale wielerfederatie UCI om Mathieu van der Poel - net als de Brit Tom Pidcock - vanmiddag al van de vijfde startrij van start te laten gaan, leverde de kersverse wereldkampioen op de weg weinig plezier op. Van der Poel had een goeie start, maar schoof snel na in start na minder dan drie minuten weg op een grindstrook en viel daarbij hard op de rechterflank. Enkele minuten later stapte MVDP zichtbaar ontredderd af.

Vorige week zondag kroonde Van der Poel zich nog tot wereldkampioen in het wegwielrennen. Het WK mountainbike was zijn eerste mountainbikewedstrijd in ruim twee jaar. Ook zijn vorige, de olympische mountainbikerit van 2021, verliet hij door een valpartij vroegtijdig. Hij had toen maandenlang last van een rugblessure.



In Schotland wilde hij vandaag een greep doen naar olympische kwalificatie, volgend jaar zomer in Parijs. Zijn val heeft geen invloed op die selectie. Dankzij de vijfde plaats gisteren voor Nederland bij de beloften heeft TeamNL zo goed als zeker een startplaats binnen voor Parijs, zegt bondscoach Gerben de Knegt. ,,Dat lijkt wel goed te zitten.”

Bekijk hieronder de crash van Mathieu van der Poel

Ondertussen is Van der Poel ook onderweg, maar hij gaat direct onderuit. Hij blijft voorlopig zitten. Over enkele minuten begint Mathieu van der Poel aan zijn WK op de mountainbike. Een kleine week nadat hij in Glasgow de wereldtitel op de weg veroverde, mikt hij in Glentress Forest op een plaats 'in de top 15, misschien top 10'. Daarmee zou hij zijn doel - kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs - realiseren. Maar je weet het nooit met Van der Poel, die eerder twee wereldbekers won, maar sinds zijn val op de Spelen van Tokio niet meer aan mountainbikewedstrijden meedeed. We gaan straks verder met de kwalificaties van BMX. Bij de mannen staan namens Nederland Mitchel Schotman, Niek Kimmann, Dave van der Burg en Jaymio Brink aan de start. Bij de vrouwen zijn het Laura Smulders, Merel Smulders en Manon Veenstra. Pieterse pakt brons! In de allerlaatste meters heeft ze Mitterwallner toch op achterstand gereden. Pieterse is weer bij! In de slotfase houdt ze haar kans op brons in leven! Ai, Mitterwallner zet aan en Pieterse moet een gat van een paar meter weggeven. Maar ze geeft nog niet op... Keller is ondertussen gelost. De strijd om brons gaat alleen nog tussen Pieterse en Mitterwallner. Laatste ronde! De strijd om brons is zinderend spannend. Pieterse zit in een groepje met de Oostenrijkse Mona Mitterwallner en de Zwitser Alessandra Keller. Ferrand Prevot won ook al de short track race, en is op weg naar een tweede gouden plak. Het lijkt erop dat Pieterse om brons moet gaan strijden. Ferrand Prevot oogt fit en rijdt steeds verder weg bij de concurrentie. Lecomte lijkt daarbij op weg naar zilver. Nog 3 rondes te gaan! Bij het begin van de vierde ronde is de achterstand van Pieterse opgelopen tot 1 minuut en 3 seconden. Ze zit in een groepje met 3 in de jacht op de twee Franse rensters die vooruit zijn. We zijn begonnen aan ronde 3 van de 7. Pieterse rijdt op plek 3, een half minuutje achter koploper Ferrand Prevot. Puck Pieterse moet flink aanpoten. Ze ligt inmiddels op plek vier, elf seconden achter de Française Loana Lecomte. Maar de weg is nog lang want er zijn in totaal zeven ronden te gaan. Puck Pieterse heeft haar jacht op eremetaal geopend in Glasgow. Slaagt het talent erin om Nederlands zilverwerk mee naar huis te nemen? De cross country is begonnen. Mathieu van der Poel gaat rond 16.30 uur (Nederlandse tijd) voor zijn kans. Maar wat hij vooral belangrijker vindt: kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs. Puck Pieterse jaagt rond 12.30 uur (Nederlandse tijd) op eremetaal. Een paar dagen geleden veroverde ze al het zilver bij de shortrace. Het talent had geen antwoord op de aanval die wereldkampioene Ferrand-Prévot plaatste op de slotklim.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © Cor Vos, Arjan Schouten

