Deceuninck - Quick-Step en Evenepoel reageren op ophef na akelige val: ‘Niets illegaals’

De UCI start bij monde van voorzitter David Lappartient een onderzoek naar een ‘object’ in de zak van Remco Evenepoel, tijdens zijn valpartij in de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Op beelden is te zien hoe sportdirecteur Davide Bramati, knielend bij Evenepoel in het ravijn, iets uit de achterzak van de renner haalt.

Dat leidde tot bedenkingen op sociale media. Ploegleider Bramati reageerde intussen bij de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. ,,Dit was niets illegaals. Dat men dat zou kunnen denken...” Ook Patrick Lefevere en Evenepoel zelf roeren zich.

De 20-jarige Remco Evenepoel was favoriet voor de Ronde van Lombardije, maar viel zwaar op 40 kilometer van de streep tijdens de afdaling van de Mur de Sormano in een ravijn. Het supertalent moet minstens 6 weken rusten. Koersen doet hij dit seizoen niet meer. Intussen heeft zijn team nog eens gereageerd op de commotie die is ontstaan.

,,We willen duidelijk maken dat we deze week zijn gecontacteerd door CADF rond het incident na de val van Evenepoel. Zoals al meermaals is gesteld: het object dat uit Remco’s achterzak werd gehaald was een kleine bidon met voeding. Het werd verwijderd om Remco gemakkelijker op een draagberrie te plaatsen. CADF is op de hoogte van onze argumentatie en wij blijven meewerken aan alle nodige onderzoeken”, stelt het team.

,,Wat de data betreft willen we nog kwijt dat de live locatie wordt uitgestuurd door een apparaat van Velon dat in samenwerking met de organisatie op fietsen van de renners is geplaatst. Dat toestel stelt iedereen in staat om live data van renners te raadplegen tijdens de wedstrijd. We vertrouwen erop dat dit dan ook een einde mag brengen aan verdere speculatie rond dit incident.”

Evenepoel zelf doet er het zwijgen toe met een video op zijn sociale media-kanalen. De Europese kampioen tijdrijden blikt daarbij terug naar één van de hoogtepunten uit zijn eerste jaar als neoprof, vergezeld met een geluidsbandje van het liedje ‘Unbreakable’ van Michael Jackson.

Ploegleider Bramati snapt de commotie niet. Drie dagen geleden gaf hij al antwoord op de vraag van Lappartient in Gazzetta dello Sport. Aan de Italiaanse sportkrant liet hij toen weten dat hij “niets illegaals” heeft verwijderd. Volgens Bramati besloot hij de spullen uit Evenepoels achterzak weg te nemen toen duidelijk werd dat hij op een brancard zou moeten worden geplaatst. ,,Het was een stresserend moment en ik vond dat ik dingen bij Remco’s rug moest wegnemen. Want kort daarna zou hij op een brancard moeten worden gelegd. Dus nam ik zijn radio, repen, gel en suikers en stak ze in mijn zak.”

Patrick Lefevere roert zich intussen in zijn column in Het Nieuwsblad. ,,Davide Bramati is na de val van Remco afgedaald in de ravijn en heeft alle ­harde voorwerpen verwijderd om hem van bijkomende blessure te vrijwaren: zijn helm, zijn radio en ook een bidon (in dit geval een houdertje van maar een paar centimeter groot. Op de beelden is alleen dat bidonnetje) te zien omdat dat natuurlijk het meest tot de verbeelding spreekt.”

En meer: ,,We gaan niet flauw doen: in het wielrennen gebruiken coureurs in de finale vaak een bidon. Die zogenaamde ‘finalebidon’ heeft ondertussen een zeer slechte naam gekregen als een soort ­toverdrank uit het oude wielrennen, maar grotendeels onterecht. De realiteit is dat bidons in de finale gewoon handiger en veel minder plakkerig zijn dan gels. Wat zit er in zo’n bidon? Cola, Red Bull of een beetje cafeïne. Niks dat verboden is. In die van ons zitten al zeker geen pijnstillers, want onze ploeg doet niet aan smeer­lapperij. Tramadol hebben wij nooit ofte nimmer gebruikt. Bij de mystiek rond de ­bidon speelt hoogstens een placebo-effect”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

UCI-voorzitter David Lappartient bond vrijdagavond de kat de bel aan. "Wij hebben de CADF (een antidopinginstelling, red.) gevraagd om de televisiebeelden verder te onderzoeken en getuigen te ondervragen over het ‘object’ dat uit de zak van Evenepoel viel", verklaarde de voorzitter van de UCI David Lappartient, op een persmoment bij de start van de Tour de France in Nice.

