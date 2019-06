Deceuninck - Quick-Step oppermachtig naar winst in Hammer Limburg

Lammertink moet Herrada voorlaten in Ronde van Luxemburg

16:28 Maurits Lammertink is er net niet in geslaagd voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van Luxemburg te winnen. De Nederlander van Roompot-Charles begon de vierde en laatste etappe als naaste belager van klassementsleider Jésus Herrada. Maar de Spanjaard van Cofidis slaagde er niet alleen in zijn positie te verdedigen, hij won zelfs de rit die eindigde met een sprint bergop in Luxemburg-stad.