Deceuninck zonder winnaar Alaphilippe in Brabantse Pijl

Zeldzaam spoortje van twijfel bij Van der Poel richting Ronde van Vlaanderen

2 april De status van topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen raakt Mathieu van der Poel niet meer kwijt, dat beseft hij zelf maar al te goed. Toch gaf hij in de aanloop naar de klassieker een winstwaarschuwing. ,,Ik heb wel het gevoel dat het niet meer zo super gaat als in begin van het seizoen in het Italiaanse blok.’’