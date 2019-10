Deens wielerteam legt vijf Nederlanders vast

Elk rondje op de wielerbaan is anders voor Jan-Wil­lem van Schip

17:09 Omnisport in Apeldoorn is het decor voor het EK baanwielrennen. De grote man, letterlijk en figuurlijk, is Jan-Willem van Schip. Na zijn wereldtitel op de puntenkoers en goud bij Europese Spelen op het omnium, wil de inwoner van Wageningen meer.