Definitief: EK wielrennen naar Alkmaar

Het EK op de weg vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Er zijn dertien onderdelen: de wegwedstrijd en tijdrit voor mannen, vrouwen, onder 23, junioren en de 'mixed team relay'. Dat is een estafette waarin mannen en vrouwen elkaar aflossen. Dat nieuwe onderdeel vervangt de ploegenrit. De coureurs rijden over een afgesloten parcours door onder meer het historisch centrum, de molens in de polder en de kasseien van de Munnikenweg.

Wethouder Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar is blij met de toewijzing: ,,Alkmaar en omgeving worden hiermee op de kaart gezet en dat is goed voor de economie van de regio Alkmaar en prachtig voor de wielersport in Nederland.’’



De Noord-Hollandse renners Laurens ten Dam en Niki Terpstra zijn de ambassadeurs van het evenement. ,,Wij zijn supertrots met de EK in Alkmaar. We zijn al druk bezig om het parcours te testen en uit te zetten’', aldus Ten Dam.