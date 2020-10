Deignan soleert naar overwinning in Luik-Bastenaken-Luik

In de aanloop naar de beklimming van La Redoute ging een groep van negen rensters ervandoor met daarin Vos, Van Dijk en Pieters. Met nog zo’n 30 kilometer te gaan versnelde Deignan op de klim en kon geen van de andere wielrensters volgen. De Britse pakte al snel een voorsprong van bijna een minuut. Het peloton, met daarin topfavorieten Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, zat ruim twee minuten achter de Britse.



Op de Côte de la Roche-aux-Faucons ging Brown in de tegenaanval. De ploeggenote van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott kwam tot op twintig seconden van Deignan en zag haar rijden. De Australische kwam er echter niet meer op tijd bij. Van Dijk won het sprintje van de groep erachter voor Vos en Pieters.



Deignan won dit jaar al de GP Plouay en La Course, waar ze Marianne Vos in Nice klopte in de sprint. De 31-jarige Britse was in 2015 wereldkampioen. Het is de eerste keer dat ze Luik-Bastenaken-Luik wint. De eerdere edities werden gewonnen door Van der Breggen (2017, 2018) en Van Vleuten (2019).