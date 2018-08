Démare blijft maar winnen

Groenewe­gen maakt favorieten­rol waar en wint opnieuw in Veenendaal

22 augustus Dylan Groenewegen heeft voor de derde keer in zijn carrière de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. De renner van LottoNL-Jumbo maakte zijn favorietenrol waar en was na 191,5 kilometer oppermachtig in de sprint.