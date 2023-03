Demi Vollering grijpt zege in Strade Bianche ondanks bizar incident met op hol geslagen paard

Op tv-beelden was te zien dat de geschrokken Nederlandse, op dat moment in de achtervolging op koploper Kristen Faulkner, even moest inhouden. Bij een volgend shot was het paard onderuit gegaan in een bocht en kon Vollering verder rijden.



Ze leek echter uit haar ritme en de achterstand op Faulkner groeide. Lotte Kopecky, ploeggenote van Vollering bij SD-Worx en titelverdedigster, reed uit de achtergrond naar de Nederlandse toe.