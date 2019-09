Dennis revancheert zich met titelprolongatie op WK tijdrijden

Het was vooraf de vraag in welke vorm Rohan Dennis afreisde naar het noorden van Engeland. De Australiër reed de afgelopen twee maanden namelijk geen enkele koers. Aanleiding was het breed uitgemeten debacle in de Tour de France.



De tijdritspecialist stapte tijdens de twaalfde etappe plots af en weigerde vervolgens tekst en uitleg te geven over zijn besluit. Helemaal frappant omdat het juist één dag was voor zijn favoriete onderdeel: de individuele tijdrit in Pau. De 29-jarige renner zou onder meer ontevreden zijn over zijn materiaal. Afspraken die hij met Bahrain-Merida had gemaakt, zouden niet na zijn gekomen. Een heldere verklaring over het incident kwam er nog altijd niet.