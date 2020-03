Directeur Jumbo-Visma: Pijnlijk dat er zelfs nú geen eenheid is in het wielrennen

Door Daniël Dwarswaard Dat de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma de Italiaanse koersen zou overslaan vanwege de dreiging van het coronavirus was een ‘no-brainer’. Binnen de ploeg, met renners en staf, waren er gewoon te veel vraagtekens om naar het besmette gebied te reizen. Maar Parijs-Nice was een andere kwestie. Maar de slotsom is duidelijk: er kleven simpelweg te veel risico’s aan deelname in Frankrijk.

Vooral omdat de ploeg geen opheldering kreeg van de ASO, de organisator van Parijs-Nice. Sportief directeur Merijn Zeeman: ,,We hebben hen vragen gesteld als: hoe gaan jullie om met renners die gereden hebben in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten? (Waar nog altijd renners in quarantaine zitten, red.). Maar ook: hoe gaan jullie met calamiteiten om? Zijn er garanties voor ruimte in ziekenhuizen? En hoe gaan jullie te werk bij eventuele besmettingen? We hebben geen antwoord gehad op die vragen. En daar kunnen we nu ook niet meer op wachten. Dus moeten we een streep zetten. Dan gaan we niet.’'

Met een kater in het lijf. ,,Maar het verstand gaat boven het hart. Het is pijnlijk om te zien dat we zelfs nu geen eenheid kunnen vormen in het wielrennen. Ik snap echt wel dat organisatoren hier ook een klap van krijgen. Er spelen zoveel belangen en afwegingen. Wielerunie UCI had het deze week over de ‘wielerfamilie’. Maar waarom kunnen we dan niet gezamenlijk deze crisis te lijf gaan? Dan is leiderschap nodig. De UCI is de organisatie die in het belang van het wielrennen de leiding zou kunnen nemen. Maar we moeten ook kritisch naar onszelf kijken. Wij als teams slagen er ook niet in om voor het gemeenschappelijke belang te gaan. Dat is oud nieuws, maar wel teleurstellend.’'