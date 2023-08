Dit heeft Mathieu van der Poel verdiend met zijn wereldtitel

Mathieu van der Poel behaalde zondagmiddag misschien wel de grootste overwinning uit zijn carrière door zich in Glasgow te kronen tot wereldkampioen op de weg bij de mannen. Maar is die titel naast op sportief vlak ook op financieel gebied aantrekkelijk?

Het winnen van een wereldtitel in het wielrennen is zeker geen financiële vetpot. De winnaar van het WK voetbal krijgt veertig miljoen euro aan prijzengeld, maar het prijzengeld op het WK wegwielrennen is daar slechts een schijntje van. In totaal keert de UCI 124.250 euro uit aan prijzengeld en bonussen.

Daarbij is 8.000 euro weggelegd voor de winnaar van de wegwedstrijd. Dat houdt in dat Van der Poel met zijn wereldtitel slechts 0,4% (Van der Poel verdient volgens L’Équipe twee miljoen per jaar aan vast salaris) verdient van het bedrag dat hij jaarlijks van zijn ploeg bijgeschreven krijgt. De nummer twee van de wegrit ontvangt 4.000 euro en de nummer drie 2.000. Bij de vrouwen zijn deze bedragen gelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In veel landen is het normaal dat de nationale wielerbond daar nog een schepje bovenop doet, maar het is maar de vraag of dat bij Van der Poel ook het geval is. Eerder dit jaar bij het WK veldrijden beloofde de Belgische wielerbond bijvoorbeeld 20.000 euro aan premie voor de wereldkampioen en de Nederlandse wielerbond niets. Dat komt door de beperkte financiële situatie van de KNWU. Het is onduidelijk of Van der Poel wel een premie krijgt voor zijn wegtitel.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.