Dit is wat je moet weten over Luik-Bastenaken-Luik

Parkoers

Het parkoers is zoals altijd slopend. De renners moeten 259,5 kilometer afleggen. Het loopt de hele dag op en af, waardoor er voor de renners weinig momenten van rust zijn. Het parkoers kent 11 officiële hellingen en nog een aantal licht oplopende stroken. In totaal krijgt het peloton zo’n 4500 hoogtemeters voor de kiezen.

Het eerste deel van de wedstrijd gaat van Luik naar Bastenaken. Dit zijn traditioneel niet de zwaarste kilometers. De terugweg naar Luik maakt dat ruimschoots goed. Deze laatste 150 kilometer zijn geen moment vlak en de steile klimmetjes volgen elkaar in rap tempo op.

Volledig scherm Roglic gaat aan kop tijdens Luik-Bastenaken-Luik 2020. © photo: Cor Vos

De bekendste berg die in La Doyenne beklommen wordt, is de Côte de la Redoute. Deze klim is 2 kilometer lang met een stijgingspercentage van 8,9% en uitschieters richting de 13%. In het verleden is La Redoute vaak de scherprechter van LBL gebleken. Na deze klim is het nog ongeveer 35 kilometer naar de finish.

In deze laatste kilometers komt het peloton nog twee officiële klimmetjes tegen. De Côte de Forges (1,3 km á 7,8%) en de Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km á 11%) vormen samen met La Redoute de finale van Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar plaatste Julian Alaphilippe op deze laatste klim een versnelling die het hele veld uit elkaar sloeg.

Na de top van La Roche-aux-Faucons is het nog ongeveer 13 kilometer naar de eindstreep. Dit betekent echter niet dat het gedaan is met het klimwerk. Het parkoers blijft glooien, totdat de renners op acht kilometer van de streep de afdaling naar Luik inzetten.

Favorieten

De grote favorieten voor de eindzege zijn de Slovenen Primoz Roglic en Tadej Pogacar. Beide renners zullen gebrand zijn op revanche na woensdag. Roglic ging in de finale van de Waalse Pijl te vroeg aan en werd door Alaphilippe voorbijgestreefd. Pogacar mocht niet eens starten, vanwege twee positieve coronagevallen binnen zijn ploeg UAE Team Emirates.

Julian Alaphilippe zal om heel andere redenen op wraak zinnen. De Fransman dacht vorig jaar, in zijn gloednieuwe regenboogtrui, de snelste te zijn in Luik. Hij stak zijn armen echter veel te vroeg de lucht in, waardoor Roglic zijn wiel nog net voor dat van de wereldkampioen kon drukken. Uiteindelijk werd Alaphilippe zelfs teruggezet naar de vijfde plek, omdat hij van zijn lijn afweek tijdens de sprint.

Poll Wie wint Luik-Bastenaken-Luik? Primoz Roglic

Tadej Pogacar

Julian Alaphilippe

Maximilian Schachmann

Alejandro Valverde

Iemand anders Wie wint Luik-Bastenaken-Luik? Primoz Roglic (23%)

Tadej Pogacar (17%)

Julian Alaphilippe (17%)

Maximilian Schachmann (6%)

Alejandro Valverde (11%)

Iemand anders (26%)

Andere kanshebbers zijn Alejandro Valverde, Michael Woods, Maximilian Schachmann, Adam Yates, Marc Hirschi en Jakob Fuglsang. De mannen finishen naar verwachting tussen 16:30 uur en 17:15 uur.

De Vrouwenkoers

De vrouwen rijden Luik-Bastenaken-Luik pas voor de vijfde keer. Het parkoers is 141 kilometer lang en telt zeven gecategoriseerde hellingen. De finale is met beklimmingen van de Côte de la Redoute, de Côte de Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons identiek aan die van de mannen. De dames leggen vervolgens dezelfde glooiende route af, om daarna richting Luik af te dalen.

Favorieten

LBL-Femmes kende al drie keer een Nederlandse winnares. Anna van der Breggen won de eerste twee edities en werd daarna opgevolgd door Annemiek van Vleuten. Vorig jaar kwam er een einde aan de Nederlandse zegereeks. De Britse Lizzie Deignan trok toen aan het langste eind.

Van der Breggen ziet zichzelf dit jaar niet als topfavoriet. Ze gaf na de Waalse Pijl aan dat het huidige parkoers haar minder goed ligt. Misschien speelt team SD Worx zondag Demi Vollering uit, in plaats van Van der Breggen. De jonge renster is bezig aan een uitstekend jaar, maar wacht nog op haar eerste grote overwinning.

Volledig scherm Wint Demi Vollering haar eerste grote wedstrijd? © BELGA

Annemiek van Vleuten is zoals altijd één van de topfavorieten. Ze won de race al eens en het zware parkoers is haar op het lijf geschreven. De buitenlandse concurrentie zal wederom komen van Elisa Longo Borghini en Kasia Niewiadoma. Titelhoudster Lizzie Deignan is dit jaar niet van de partij.

Marianne Vos is een belangrijke outsider. Ze won Luik-Bastenaken-Luik nog niet in haar illustere carrière. De vele steile klimmetjes zullen zwaar zijn voor Vos, maar als ze de schade bergop kan beperken, liggen er in de afdaling absoluut mogelijkheden om weer aan te sluiten. In een sprint hoeft Vos vervolgens voor niemand bang te zijn.

De vrouwen gaan zondag om 08:40 uur van start en finishen naar verwachting tussen 12:20 uur en 12:45 uur.