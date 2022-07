Dit moet je weten van de Clásica San Sebastian, met Bauke Mollema en Tom Dumoulin

Slechts zes dagen na het einde van de Tour de France staat zaterdag de Clásica San Sebastian op het programma. Met aan de start Bauke Mollema (winnaar in 2016), Tom Dumoulin en nog veel andere grote namen. Alles wat je moet weten over de 41ste editie van de Spaanse wielerklassieker vind je in dit artikel.

Het parkoers

Omstreeks 11u50 trekt het peloton zich in de Baskische badplaats San Sebastián op gang voor een tocht van 224,8 kilometer. Op papier liggen er ‘slechts’ zes gecategoriseerde beklimmingen op het parkoers, maar in werkelijkheid gaat het de hele dag op en af. In de eerste 100 kilometer moeten de renners de Azkarate, Urraki en Alkiza overwinnen. Opwarmertjes voor de finale, die in principe losbarst op de mythische Jaizkibel. De kans is groot dat de toppers daar al gaan proberen om de koers te laten ontbranden.

Lees ook Verkouden Wout van Aert past voor San Sebastian, Tom Dumoulin wel aan de start

De beslissing valt waarschijnlijk pas op de twee laatste en meteen ook lastigste beklimmingen van de dag, de Erlaitz en de akelig smalle en steile Murgil Tontorra. Vooral die laatste bleek de afgelopen jaren vaak de scherprechter. Na de Murgil Tontorra gaat het tot op een viertal kilometer van de streep stevig bergaf, met enkele gevaarlijke bochten. De laatste kilometers in het centrum van San Sebastián zijn dan weer vlak.

Volledig scherm De Belg Greg van Avermaet werd in 2015, op weg naar de zege, op de Murgil Tontorra omvergereden door een motor van de wedstrijdorganisatie. © Photo News

De hellingen:

• Azkarate: 4,4 kilometer aan gemiddeld 7,6% (op 168,7 kilometer van de aankomst)

• Urraki: 8,8 kilometer aan gemiddeld 6,7% (op 152,6 kilometer van de aankomst)

• Alkiza: 4,5 kilometer aan gemiddeld 5,8% (op 127,3 kilometer van de aankomst)

• Jaizkibel: 7,4 kilometer aan gemiddeld 5,8% (op 72,7 kilometer van de aankomst)

• Erlaitz: 4 kilometer gemiddeld 10,4% (op 48,8 kilometer van de aankomst)

• Murgil - Tontorra: 2,1 kilometer aan gemiddeld 9,8% (op 11,9 kilometer van de aankomst)

Volledig scherm Het parcours. © ProCyclingStats

Zo ging het vorig jaar

In 2021 werd de Clásica San Sebastián vanwege de Olympische Spelen eenmalig niet het eerste, maar het tweede weekend na het einde van de Tour de France gereden. Wereldkampioen Julian Alaphilippe stond bij afwezigheid van onder meer Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Wout van Aert en Remco Evenepoel als dé topfavoriet aan de start. De Fransman liet zijn ploegmaats dan ook de koers controleren, maar speelde verrassend genoeg geen rol van betekenis.

De hoofdrol was daarentegen weggelegd voor Neilson Powless. De Amerikaan (dertiende in de afgelopen Tour de France) klopte de Sloveen Matej Mohoric in de sprint met een half wiel en boekte zo pas zijn eerste profzege. Mikkel Frølich Honoré, ploeggenoot van Alaphilippe bij Quick-Step, bleek bij het trio aan kop over de minst goede sprint te beschikken.

Volledig scherm © EPA

De favorieten

Er staan veel grote namen op de deelnemerslijst, al mogen we de naam van Wout van Aert schrappen. De winnaar van de groene trui in de Tour de France is de afgelopen weken wel heel diep gegaan en kampt nu met een verkoudheid. Ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard ontbreekt, maar de Clásica stond ook niet op zijn programma.

De grote rivaal van Vingegaard, Tadej Pogacar, is er wel bij. De Sloveen won in de Tour opnieuw drie ritten en eindigde als tweede in het klassement. Ineos Grenadiers rekent op de Spaanse groeibriljant Carlos Rodríguez. De 21-jarige klimmer kroonde zich eind juni tot Spaans kampioen op de weg, maar reed sindsdien geen koers meer. Een dienende rol voor de de nummer drie van de Tour, Geraint Thomas, behoort tot de mogelijkheden.

Nederlandse wielerfans denken bij de Clásica San Sebastián meteen aan Bauke Mollema. De Groninger heeft een geweldige staat van dienst in de lastige klassieker. Hoogtepunt was zijn overwinning in 2016, maar ook in 2018 (tweede), 2014 (tweede) én 2017 (derde) stond hij op het podium. In totaal finishte Mollema zelfs negen keer in de top tien.

Die cijfers kan Tom Dumoulin niet overleggen, al was hij in 2017 (vierde) wel dicht bij het podium. De 31-jarige Limburger rijdt zaterdag in Spanje zijn eerste koers in ruim een maand tijd. Dumoulin, bezig aan zijn laatste seizoen als prof, ziet het vooral als voorbereiding op het WK dat in september in Australië wordt verreden.

Namens België staat met Remco Evenepoel de winnaar van 2019 aan de start. Hij reed vorige maand een ietwat teleurstellende Ronde van Zwitserland, maar won wel de afsluitende tijdrit. De 22-jarige Evenepoel is de enige renner sinds 2007 die zegevierde in San Sebastián zonder de Tour de France in de benen te hebben.

Daarnaast is het ook uitkijken naar titelverdediger Neilson Powless en zijn ploegmaat Alberto Bettiol (EF Education), oud-winnaar Alejandro Valverde, de Bahrain-drietand Landa-Mohoric-Mäder, het sterke BikeExchange-duo Matthews en Yates, Giro-winnaar Jai Hindley, Lorenzo Rota, Alexander Kron, Vincenzo Nibali en de Fransen Guillaume Martin, Romain Bardet, David Gaudu en Valentin Madouas. Genoeg reden om zaterdag te kijken dus!

Volledig scherm Evenepoel won in 2019. © Photo News

Laatste 10 winnaars

2021: Neilson Powless

2020: niet verreden

2019: Remco Evenepoel

2018: Julian Alaphilippe

2017: Michal Kwiatkowski

2016: Bauke Mollema

2015: Adam Yates

2014: Alejandro Valverde

2013: Tony Gallopin

2012: Luis Leon Sanchez

Recordhouder (3 overwinningen)

Marino Lejarreta (Spa): 1981, 1982 en 1987

Overwinningen per land

12: Spanje

6: Italië

5: Frankrijk

4: Nederland

3: België

2: Verenigde Staten

1: Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Tsjechië, Oostenrijk, Mexico en Polen

Volledig scherm Spanje is met 12 zeges recordhouder in de Clásica, maar de laatste overwinning dateert al van Valverde in 2014. © rv