Dit zijn de grootste kanshebbers voor de winst in San Remo

Met Milaan-Sanremo staat vandaag de eerste van de vijf wielermonumenten van het seizoen op het programma. De Italiaanse klassieker, die normaal gesproken eind maart plaatsvindt, heeft een wat ander parcours dan normaal. De route loopt niet langs de kust, maar door het binnenland. Daardoor moeten de renners 700 extra hoogtemeters overbruggen. Bovendien kan ook de hitte een rol spelen. Temperaturen tussen de dertig en 35 graden worden voor vandaag voorspeld. Toch is de kans groot dat de wedstrijd in een sprint van een uitgedund peloton wordt beslist.

Uitslag Milaan-Sanremo 2019 1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

2. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), z.t.

3. Michal Kwiatkowski (Team Sky), z.t.

4. Peter Sagan (Bora-hansgrohe), z.t.

5. Matej Mohoric (Bahrain-Merida), z.t. Volledig scherm Vorig jaar won Julian Alaphilippe de wielerwedstrijd. © AFP

1. Wout van Aert

Wout van Aert toonde vorige week in de Strade Bianche al aan dat de hitte voor hem geen probleem is. Bovendien kan de Belg van Jumbo-Visma zowel vanuit de aanval als in de sprint winnen. De man in vorm won afgelopen week niet alleen de stoffige klassieker in Toscane, maar werd woensdag ook derde in Milaan-Turijn, een wedstrijd die in een massasprint eindigde.

Volledig scherm Van Aert won vorige week de Strade Bianche op indrukwekkende wijze. © photo: Cor Vos

2. Caleb Ewan

Australiër Caleb Ewan is één van de beste sprinters van dit moment. Bovendien staat de wielrenner van Lotto-Soudal erom bekend dat hij ook vrij goed bergop kan fietsen. Als hij de Cipressa en de Poggio overleeft en in de voorste groep in San Remo aankomt, is hij de topfavoriet voor het winnen van de sprint.

Volledig scherm Ewan. © AP

3. Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) hoort, Net als Wout van Aert, in veel van de klassiekers waarin hij start bij de topfavorieten. Hoewel de Nederlander in de Strade Bianche veel last had van de warmte en hij in Italië voor het eerst een wedstrijd van meer dan 300 kilometer rijdt, is het bij uitstek een wedstrijd voor een renner met zijn capaciteiten. Van der Poel heeft vandaag baat bij een zware wedstrijd, waarbij ook een sprinter als Ewan zich niet voorin kan handhaven.

Luister hier naar Thijs Zonneveld over Milaan-Sanremo en Van der Poel:

4. Philippe Gilbert

Voor Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) is het vandaag misschien wel de uitgelezen mogelijkheid om Milaan-Sanremo te winnen. De Italiaanse klassieker is het enige monument dat nog niet op zijn palmares staat (Gilbert won de Ronde van Lombardije in 2009 en 2010, Luik-Bastenaken-Luik in 2011, de Ronde van Vlaanderen in 2017 en Parijs-Roubaix in 2019). Milaan-Sanremo is dan ook zijn hoofddoel van het seizoen. Gilbert zal normaal gesproken moeten aanvallen om de wedstrijd te kunnen winnen, te meer omdat hij ploeggenoot is van Ewan.

Volledig scherm Gilbert jaagt op een historische overwinning. © BELGA

5. Sonny Colbrelli

De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrein-McLaren) is, net als Ewan, een sprinter die ook de minder zware beklimmingen goed kan overleven. Colbrelli won vorige week bovendien al een pittige etappe in La Route d’Occitanie en is dus in vorm. Als er een grote groep aan de streep komt in San Remo, is de 30-jarige Italiaan een gevaarlijke outsider.

Volledig scherm Colbrelli won in de Route d'Occitanie. © BSR Agency

Milaan-Sanremo is te volgen in ons liveblog!