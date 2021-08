DJ Chuckie bracht Jakobsen en Van Baarle samen: ‘Het voelt als broederschap’

Door Daan Hakkenberg



Zelfs als ze samen in één peloton rijden, is de afstand tussen de vrienden Fabio Jakobsen (24) en Dylan van Baarle (29) soms nog onmetelijk groot. Zo finisht Van Baarle na Vuelta-etappe 4 in de buik van het peloton en heeft hij helemaal niet door dat Jakobsen even daarvoor juichend over de streep is gekomen. Pas in de bus ziet Van Baarle op zijn telefoon dat Jakobsen in Molina de Aragón zijn comeback na de horrorcrash in Polen heeft vervolmaakt. ,,De volgende dag ben ik naar hem toe gegaan om te feliciteren. Echt mooi. Zo samen in de Vuelta voelt als broederschap.’’



Ruim een jaar geleden zat Van Baarle thuis in Monaco voor de televisie en zag hoe zijn vriend in de eerste etappe van de Ronde van Polen de hekken in werd gereden. Hij zette de televisie direct uit. ,,Je zag meteen dat het fout zat. Ik heb een half uur met mijn handen op mijn hoofd gezeten. Ik dacht aan zijn vriendin Delore, zijn ouders en familie. Er komen zoveel gedachten je hoofd binnen. Het enige dat ik kon doen was bidden en hopen dat er snel een bericht zou komen dat hij buiten levensgevaar was. Want dat was op dat moment het belangrijkste.’’