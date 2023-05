Domper voor Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen: laatste sprintetappe Ronde van Hongarije geannuleerd

Jum­bo-Vis­ma slaat meteen toe met winst in ploegen­tijd­rit Vuelta Femenina

Jumbo-Visma heeft de eerste etappe van de Vuelta Femenina gewonnen, de Ronde van Spanje voor vrouwen. Het was een ploegentijdrit over ruim 14 kilometer in kustplaats Torrevieja. De Nederlandse ploeg was net iets sneller dan het Duitse Canyon-SRAM Racing.