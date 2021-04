Domper voor Ellen van Dijk: streep door Amstel Gold Race vanwege corona

Toptalent Martijn Maaskant is nu rattenvan­ger: ‘Wielerwe­reld is keihard’

1 april Hij gold als een enorm wielertalent. Martijn Maaskant, nu 37, werd zelfs vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Om daarna volledig in de anonimiteit te belanden. Over liefde voor wielrennen, stress en zijn nieuwe beroep: rattenvanger.