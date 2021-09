Drama in België: Deense oud-profrenner (37) overlijdt na verkeersongeluk

Sørensen was profrenner van 2007 tot 2018. Hij reed onder meer voor CSC, Saxo Bank, Tinkoff en Fortuneo-Vital Concept en boekte vijf zeges: een rit in het Critérium du Dauphiné van 2008, een rit in de Ronde van Oostenrijk in 2008, de Japan Cup in 2009, een rit in de Giro d’Italia in 2010 en het Deens kampioenschap in 2015.



In 2012 greep hij in de Tour de France net naast een ritzege. In Bagnères-de-Luchon was Thomas Voeckler hem te snel af. Datzelfde jaar kreeg hij wel de prijs voor de ‘Superstrijdlust’ nadat hij de Ronde van Frankrijk toch uitreed, nadat hij zich zwaar aan de vingers blesseerde bij een poging om een krant uit zijn spaken te halen.