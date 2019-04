Drie dingen die je moet weten over de Brabantse Pijl

Door Pim Bijl



Alaphilippe als verrassende blikvanger

Julian Alaphilippe was in eerste instantie niet van plan te rijden, maar na een harde val in de Ronde van Baskenland volgde een opgave en niet veel later hoorde de organisatie van de Brabantse Pijl verheugd dat de Fransman de koers aan zijn programma had toegevoegd. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step won dit seizoen al zeven keer met Milaan – San Remo als hoogtepunt. Hij is blikvanger van het peloton, met daarin veel namen die de wielerfans de voorbije weken niet hebben gezien in de kasseienklassiekers.