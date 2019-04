Drie dingen die je moet weten over de Waalse Pijl

De Muur

Tot een paar jaar geleden kende ook de Amstel Gold Race een voorspelbaar karakter. Wachten op de Cauberg was daar het credo. Elk jaar weer woedde voor de enige klassieker van Nederland een nationale wielerdiscussie. Want elke keer datzelfde, afwachtende koersverloop. Het leidde nog net niet tot Kamervragen. Na de parkoerswijziging van een jaar terug, en zeker na de zege van Mathieu van der Poel afgelopen zondag, is die discussie compleet verstomd.



De Waalse Pijl, met aankomst op de Muur van Hoei, is misschien nog wel meer voorspelbaar dan de Amstel Gold Race ooit was. De wedstrijdorganisatie heeft dat nog wel geprobeerd te veranderen met het toevoegen van de Côte de Cherave sinds 2015, maar het is vergeefs. Het verleggen van de finishlijn is onbespreekbaar, zo lijkt het, dus is het ook vandaag weer wachten op de Muur van Hoei.