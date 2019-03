Drie dingen die je moet weten over Milaan-San Remo

Het wordt weer eens tijd dat een Nederlander wint, vindt Hennie Kuiper. In 1985 was hij na Arie den Hartog en Jan Raas de derde Nederlander die Milaan-San Remo won. Sindsdien wacht Kuiper op een opvolger. De dit jaar debuterende Dylan Groenewegen behoort volgens hem tot een van de kanshebbers. ,,Ik reken hem niet tot de favorieten, maar als het een sprint wordt, maakt hij zeker een kans. Als er vijftig man samen aankomen, waarom zou hij daar dan niet tussen zitten?”



Voor de 25-jarige sprinter staat Milaan – San Remo hoog op zijn verlanglijstje. De drievoudig ritwinnaar in de Tour bewees zich vorig jaar in een eendagskoers met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na die zege zei hij al: ,,In de toekomst hoop ik ook een keer Milaan – San Remo te winnen.”



Groenewegen zelf roept dat hij zaterdagmiddag vooral rijdt om ervaring op te doen. En juist die ervaring lijkt inderdaad een grote factor te spelen in La Primavera. In de laatste twintig jaar wist alleen Mark Cavendish als debutant te winnen.