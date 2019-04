Drie dingen die je moet weten over Parijs-Roubaix

1. Sterk Deceuninck – Quick-Step

Mannen als Peter Sagan, Greg van Avermaet en Alexander Kristoff zullen een antwoord moeten vinden op de overtalstituatie van Deceuninck-Quick-Step. Want de kans is levensgroot dat de Belgische topformatie voor de zoveelste keer dit voorjaar oververtegenwoordigd zal zijn na de eerste serieuze schiftingen. Met onder anderen Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Bob Jungels, Kasper Asgreen en Florian Sénéchal kan het team perfect het ploegenspel spelen. Toch moet Quick-Step al enige tijd wachten op een nieuwe zege in Roubaix. Niki Terpstra was in 2014 de laatste winnaar van het team.

2. Drie grote afwezigen

Parijs-Roubaix is een monument, waar vrijwel alle kasseienspecialisten al maandenlang naar toewerken. Toch zijn bij deze editie prominente afwezigen te noemen. Bij Niki Terpstra, winnaar in 2014, was dat geen keuze, maar overmacht. Hij viel in de Ronde van Vlaanderen en herstelt van een hersenschudding.



Maar de winnaar die dag, de Italiaan Alberto Bettiol, slaat een week na zijn verrassende zege ‘Roubaix’ over. De klassieker stond niet op zijn programma en besloten is vast te houden aan het plan om Brabantse Pijl en Amstel Gold Race te rijden.



Nog een man waar de wielerwereld nog een jaar op moet wachten is Mathieu Van der Poel. Ook hij mikt op de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Toen hij zijn programma voor zijn eerste klassieke voorjaar bekendmaakte, ging hij al in op het missen van Parijs-Roubaix. ,,Ik wil niet alles in mijn eerste jaar gedaan hebben.” Christian Prudhomme van ASO hintte deze week al op een wildcard voor Corendon-Circus volgend jaar. ,,We hebben Mathieu er graag bij.”