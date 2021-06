Driemaal is scheepsrecht voor Colbrelli in Dauphiné, Kelderman vijfde

Met Brent Van Moer en Lukas Pöstlberger zegevierde al twee keer een aanvaller in deze Dauphiné, maar vandaag was het parkoers van Langeac naar Saint-Haon-Le-Vieux minder geschikt voor aanvalslustige renners. Sprinters waren aan zet, waarbij er stiekem gekeken werd naar Fabio Jakobsen. Deceuninck-Quick Step meldde voor aanvang van de etappe nog dat de kaart van Jakobsen gespeeld zou worden, maar de heuvelachtige slotfase was voor de Nederlander die zijn derde etappekoers rijdt sinds zijn val in Polen te lastig.



Nadat eenzame vluchter Loïc Vliegen was gegrepen, stormde een compleet peloton op de finish af. Dat peloton werd echter flink uitgedund door een valpartij met Guillaume Martin en Chris Froome als slachtoffers. Martin werd opgewacht door zijn Cofidis-ploeggenoten, terwijl Ineos-Grenadiers vooraan juist het tempo opvoerde. In de laatste kilometers namen de sprintploegen het over en draaide het zoals verwacht op een sprint uit in de oplopende slotkilometers. Alex Aranburu ging van ver aan, maar werd in de laatste vijftig meter voorbijgesneld door Colbrelli. Brandon McNulty werd achter Aranburu derde.