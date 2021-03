Dubbelslag voor Adam Yates in bergrit Catalonië, Kruijswijk valt tegen

Adam Yates heeft de derde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De kopman van INEOS was de sterkste in een pittige bergrit van Castelldefels naar wintersportdorp Vallter 2000 over ruim 203 kilometer.

De Brit nam meteen ook de leiderstrui over van de Portugees João Almeida. Yates kwam alleen aan in het skioord, op zo’n 15 seconden gevolgd door de Colombiaan Esteban Chaves. De Spanjaard Alejandro Valverde finishte als derde.

Wilco Kelderman, die zijn eerste koers rijdt sinds zijn trainingsongeval in januari, hield de schade beperkt en klom naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. Daarin heeft Yates het meest te vrezen van zijn ploeggenoot Richie Porte, die 45 seconden achterstand heeft. Almeida volgt op 50 seconden. Steven Kruijswijk gaf zo’n anderhalve minuut prijs en verdween uit de top van het klassement.

Yates, twee jaar geleden tweede in de Catalaanse rittenkoers, was blij met zijn eerste zege in het shirt van Ineos. ,,We hebben het perfect gespeeld vandaag”, vertelde hij na afloop. ,,We moesten de kopgroep onder controle houden en het gat zien te beperken tot de voet van de klim.”

Dat lukte. De groep van negen met de Nederlander Thymen Arensman, begon met een kleine drie minuten voorsprong aan de klim naar Vallter 2000. De jonge renner van Team DSM werd pas op 4 kilometer voor de streep als laatste van het negental vroege vluchters ingelopen door een drietal: de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma, Valverde en Yates, de hoogst geklasseerde renner van de nieuwe kopgroep.

Yates en Kuss bleven voorin over. Op het moment dat Valverde weer leek terug te keren, reed de 28-jarige Brit weg waarna hij zijn solo bekroonde met ritwinst en het veroveren van de leiderstrui. ,,We hebben het in de klim goed kunnen spelen. Eerst ging Richard (Carapaz), daarna kon ik het afronden.”

Yates eindigde dit jaar al als tweede in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, een koers die hij vorig jaar won. Morgen start hij in de leiderstrui in een rit met opnieuw een aankomst bergop, ditmaal in Port Ainé.

Volledig scherm Adam Yates. © photo: Cor Vos

