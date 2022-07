Duitse Süssemilch breekt twee nekwervels bij val in Tour de France Femmes

Met video Dylan Groenewe­gen ‘kwam om te winnen’, Fabio Jakobsen is 'een beetje verdrietig’ na sprint op Champs-Élysées

Dylan Groenewegen had bijna zijn tweede sprintzege op Champs-Élysées te pakken, maar een herhaling van het kunststukje in 2017 - toen hij zijn eerste etappe in de Tour de France won - zat er niet in: net als in 2019 werd hij in de slotetappe tweede. ,,We hebben het heel goed gedaan vandaag, maar kwamen om te winnen.”

24 juli