Duitse vrachtwagenchauffeur gearresteerd wegens dodelijke aanrijding profrenner Rebellin

Tegen de 62-jarige bestuurder was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij sloeg na de aanrijding op de vlucht, maar werd op verzoek van het openbaar ministerie van Vicenza opgespoord in samenwerking met de Duitse politie. Hij is in voorlopige hechtenis geplaatst in de gevangenis van Münster in afwachting van zijn mogelijke uitlevering naar Italië. Hij wordt daar vervolgd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood, zo deelde het openbaar ministerie mee.