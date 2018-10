Duitser Walscheid wint Münsterland Giro

Zoetemelk over Valverde: Je moet die motivatie maar blijven behouden, hè

1 oktober Net als Joop Zoetemelk won ook Alejandro Valverde gisteren pas op zijn 38ste de wereldtitel wielrennen. De 71-jarige Nederlander was in 1985 welgeteld 114 dagen ouder toen hij de regenboogtrui won en blijft dus de oudste wereldkampioen ooit. ,,Maar van mij had Valverde ook nog wel een jaartje ouder mogen zijn.’’