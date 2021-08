Dumoulin 'dik tevreden' met tijdrit, niet met eerste etappe: 'Dat was gewoon stom van mezelf’

Vuelta Roglic valt aan op klim, glijdt onderuit en geeft rode trui uit handen: ‘Wat een actie, hè?’

24 augustus Een waar spektakel in de tiende etappe van de Ronde van Spanje. Primoz Roglic verloor zijn rode leiderstrui aan Odd Christian Eiking, maar zette zijn concurrenten wel onder druk. De Sloveen koos op de enige beklimming van de dag verrassend de aanval en sloeg in de afdaling vervolgens tegen het asfalt. Roglic kon weer verder en kwam uiteindelijk met zijn directe concurrenten over de streep. Michael Storer won zijn tweede etappe van deze Vuelta.