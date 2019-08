Dumoulin: Dit voelt een beetje als thuiskomen

De Plus verrast met zege BinckBank Tour, slotrit voor Naesen

18 augustus Laurens de Plus heeft de enige meerdaagse UCI WorldTour-wielerronde van de Lage Landen gewonnen. De coureur van Jumbo-Visma won de BinckBank Tour in Geraardsbergen, waar hij Tim Wellens van het hoogste treetje duwde. De winst van de slotetappe tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen ging naar Oliver Naesen, die Greg van Avermaet in een sprint-a-deux klopte.