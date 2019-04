Dumoulin hoopt in Giro op Oomen: ‘Enige die Kelderman kan vervangen’

Door Daan Hakkenberg



,,De enige renner die qua niveau bergop bij Kelderman in de buurt komt, is Sam Oomen,’’ zegt Dumoulin. ,,Maar Sam is gepland voor de Tour en ik weet niet of de ploeg dat nog omzet. Ik vind zelf ook dat Sam klaar is voor de Tour. Maar het hoofddoel van de ploeg is de Giro en dan is het een afweging.’’

Quote Wilco heeft echt al heel wat te verduren gehad de laatste jaren. Tom Dumoulin In het kielzog van Dumoulin die vorig jaar tweede werd in de Giro achter Froome eindigde Oomen als negende in het algemeen klassement. Momenteel rijdt Oomen in de Ronde van het Baskenland en staat daar tiende in het klassement. Hij rijdt daarna nog de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dumoulin hoopt dat Oomen zelf een keuze zal maken. ,,Als hij met heel veel goede zin naar de Giro wil gaan om mij te helpen, dan vind ik dat supercool. Maar de ploeg zal de knoop doorhakken en niet ik en ook niet Sam. Maar ik geloof heilig in intrinsieke motivatie. Je kunt niet naar de Giro gaan omdat de ploeg dat zegt.’’

Dumoulin is momenteel op de vulkaan El Teide op Tenerife op hoogtestage die in totaal 17 dagen duurt. Ook ploeggenoten Jan Bakelants en Robert Power zijn mee op trainingskamp. Dumoulin rijdt alleen nog Luik-Bastenaken-Luik als voorbereiding op de Giro, die op 11 mei in Bologna van start gaat.



Kelderman was voor de Giro voorzien als meesterknecht van Dumoulin in de bergen, maar na een val in de ronde van Catalonië is deelname aan de Giro uitgesloten. Hij brak zijn sleutelbeen en een nekwervel. Tusveld viel hard in de eerste etappe van Parijs-Nice, verloor tanden en liep breuken in beide kaken op. Ook voor hem komt de Giro te vroeg.