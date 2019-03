Dumoulin: Ik moet écht aan de bak voor de Giro

Pim Bijl



Tom Dumoulin verdwijnt met een strakke blik de bus in en schudt even later tijdens het uittrappen driftig zijn hoofd, wanneer hij op de winderige parkeerplaats in San Benedetto del Tronto de balans opmaakt na zijn vierde plaats. Het is zijn hoogste resultaat ooit in de Italiaanse rittenkoers, in aanloop naar zijn Giro-winst in 2017 eindigde Dumoulin als zesde in de Tirreno. ,,Maar vierde, dat is eigenlijk gewoon helemaal niks. Leuk en aardig, maar dat gaat bij mij echt niet de geschiedenisboeken in”, zegt Dumoulin (28). ,,Ik had gehoopt hier om de knikkers en de prijzen mee te doen, maar dat heeft er heel de week niet in gezeten. Ik ben vulling en dat voelt niet leuk.”



Misschien, voegt hij er aan toe, is hij wel te hard voor zichzelf na een vierde plaats in deze WorldTour-koers. Maar zijn gemoedstoestand is te begrijpen. De week is vrij frustrerend geweest. Hij was oké, maar zeker niet top. Zevende in de door Victor Campenaerts gewonnen tijdrit van vandaag, en in de zware etappes vol hoogtemeters door de Marche staken eindwinnaar Primoz Roglic, Adam Yates en Jakob Fuglsang ver boven hem uit.



Zo ver dat hij door Roglic in zeven dagen op liefst 1 minuut en 25 seconden is gezet. En laat de kopman van Jumbo-Visma nu een van zijn rivalen zijn de komende Giro. Net als Simon Yates, die indruk maakte met verrassende tijdritwinst in Parijs-Nice, en Egan Bernal, de jonge Colombiaan die daar overtuigend het klassement won. ,,Of ik geschrokken ben van mijn concurrenten? Nou, nee, feit is dat ik zelf goed ben, maar dat Roglic, Yates en Fuglsang écht een klasse beter zijn. Het betekent wel dat het heel moeilijk gaat worden in de wedstrijden die komen gaan. En dat ik écht aan de bak moet voor de Giro.”