Dumoulin: In Giro meer kans om te winnen dan in Tour

Dumoulin legde op de ploegpresentatie van Sunweb in Berlijn voor het eerst zijn keuze voor de Giro uit. ,,Ik wil opnieuw voor de winst gaan. En als ik dat wil in de Tour zou het lastiger zijn met dit parkoers. In de Giro heb ik meer kans om te winnen. Bovendien ben ik verliefd geworden op de Giro. De laatste jaren al, en vorig jaar helemaal.”



Dumoulin begint het seizoen officieel in de Ronde van Abu Dhabi, die op 21 februari van start gaat, om daarna in Italië de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico te rijden. Daarna volgt een hoogtestage, waardoor hij met pijn in het hart de Amstel Gold Race in zijn eigen Limburg mist. Vervolgens is Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste test voor de Giro-start in Jeruzalem. Deelname aan de Tour is nog niet zeker. ,,Ik ben verliefd geworden op de Giro”, zei Dumoulin.



Een deelname in de Tour is nog onzeker. ,,Het kan de Tour worden, maar de Vuelta is ook nog een optie”, zei Dumoulin. ,,Dat weet ik nu echt nog niet.”