Dumoulin kiest voor Dauphiné in aanloop naar Tour de France

Als een laatste MRI-check van zijn linkerknie niet op problemen stuit, start Tom Dumoulin komende zondag in het Critérium du Dauphiné. Dat is een meevaller in zijn moeizame voorbereiding op de Tour de France. De Critérium du Dauphine had de voorkeur bij Dumoulin en zijn ploeg Sunweb, omdat hij daarna de ruimte en tijd heeft voor lange, essentiële hoogtestage op weg naar de Tour de France. De Ronde van Zwitserland, die zes dagen later start, was daarom minder logisch.