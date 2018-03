Dumoulin na valpartij uit Tirreno: 'Het heeft dit jaar nog geen moment meegezeten'

Tom Dumoulin is in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico ten val gekomen en afgestapt. De winnaar van de Giro d’Italia stapte na ongeveer 78 kilometer na de start in Foligno in de auto van de ploegleider. Over de koersradio klonk kort daarvoor het bericht dat hij nog had geprobeerd terug te keren in het peloton. Volgens de koersdirectie zou Dumoulin alleen ten val gekomen zijn.

Door Daan Hakkenberg



,,Tom heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden opgelopen aan zijn borst, hand, arm en been'', zo laat Team Sunweb weten. ,,Geen breuken, dus hij hoeft niet naar het ziekenhuis.'' Het gaat om schaafwonden aan de linkerkant van zijn lichaam, een diepere wond aan de linkerknie en een kneuzing van de borstkas. Dumoulin gleed in de afdaling uit over een nieuw stuk asfalt, waarna teamarts Chris Jansen hem in de zogenoemde feeding zone oppikte en verzorgde.

,,Ik ben bijzonder teleurgesteld dat ik na deze valpartij uit de koers heb moeten stappen'', laat Dumoulin weten. ,,Ik moet het accepteren, gelukkig heb ik niets gebroken. Ik hoop dat ik na een paar dagen rust weer kan trainen en me kan gaan richten op mijn volgende doelen.'' Of één van die doelen Milaan - San Remo is, weet Dumoulin nog niet. ,,Daar heb ik me nu nog geen moment mee bezig gehouden."



,,Het heeft dit jaar nog geen moment meegezeten", vertelt Dumoulin die in Abu Dhabi twee pechdagen kende en ziek moest beginnen aan de Tirreno. ,,Maar het is nu even niet anders." De Limburger zegt wel wat last te hebben van zijn borst, maar hoopt dat het over een paar dagen beter is. ,,Ik baal nu gewoon. Het is gewoon kut."

,,Het is zonde dat een van onze kopmannen moet afstappen'', aldus ploegleider Marc Reef. ,,Onze focus komt nu helemaal te liggen op Wilco (Kelderman, red.). Hij voelt zich sterk en staat negende. Met nog maar drie renners om hem te ondersteunen, zullen we iedere dag met een goed plan moeten komen.''

Rollen

Dumoulin verloor een dag eerder al iets meer dan 15 seconden op de nieuwe klassementsleider Geraint Thomas en stond negende op 33 seconden. Kelderman finishte in die etappe wel met de favorieten en staat zesde op 19 seconden van Thomas. Na de finish in Trevi gaf Dumoulin aan dat hij nog helemaal hersteld was. Hij zei toen al dat de rollen binnen de ploeg voor de rest van de Tirreno om zouden draaien en Kelderman degene zou zijn die voor het klassement moest rijden.

,,Wilco is gewoon helemaal fit en rijdt als een trein. Ik heb de schade beperkt, maar ik voel dat er niet meer in zit. Ik verwacht niet dat komende dagen veel beter gaat zijn. Ik ben gezond en hersteld tot 95 procent. Maar na een rit van 250 kilometer ga ik morgen net beter zijn dan vandaag. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. We gaan bespreken wat we de komende dagen gaan doen. Wilco staat er gewoon heel goed voor en voelt zich supergoed en heeft een goede tijdrit in de benen. Ik kan me heel goed voorstellen dat we de rollen omdraaien. Als ik bidonnen moet halen doe ik dat met liefde.''

In de derde etappe stapte Kragh Søren Andersen al af vanwege ziekte en kon Simon Geschke niet verder na een valpartij waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Na het uitvallen van Dumoulin rijdt de ploeg van Sunweb nog met vier renners.