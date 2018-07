Dumoulin ontkent ruzie tussen Froome en Thomas

Robert Gesink slaagde er vandaag niet in mee te zitten in een grote vluchtgroep. ,,We proberen het altijd, maar we hebben ook renners met klassementsambities, dus het is vooral aan mij'', keek hij terug op de rit naar Carcassonne. Maar veel te klagen over de Tour tot dusverre had de renner van LottoNL-Jumbo niet. ,,Tot nu toe is het een fantastische Tour voor ons. We winnen twee ritten met Dylan (Groenewegen) en staan vierde (Roglic) en zevende (Kruijswijk) in het klassement.''



,,Ik heb twee keer meegezeten in een ontsnapping en heb veel voor onze klassementsmannen kunnen werken'', omschreef Gesink zijn optreden in de Tour tot nu toe. ,,Het kan altijd beter, maar we werken er hard voor. Ik verwacht nog wel een offensief in de Pyreneeën. Het is nu zaak op de rustdag zo goed mogelijk op te frissen en klaar te zijn om Primoz en Steven naar voren te doen schuiven. En als er een mogelijkheid is probeer ik het zelf ook.''