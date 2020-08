Dumoulin speldt na 420 dagen eindelijk weer rugnummer op

Door Thijs Zonneveld



Van corona had amper iemand gehoord. Het Verenigd Koninkrijk was nog niet vertrokken uit de EU, Matthijs de Ligt droeg de aanvoerdersband van Ajax en Egan Bernal was nulvoudig Tourwinnaar. Vierhonderdtwintig dagen geleden is het: de laatste keer dat Tom Dumoulin een rugnummer op zijn shirt speldde. Op 14 juni 2019 werd hij 50ste in de zesde etappe van het Criterium du Dauphiné. In het jaar erna volgde een soap rond zijn in de Giro opgelopen knieblessure, een transfer naar Jumbo-Visma, een nieuwe terugslag vanwege darmparasieten én een pandemie.