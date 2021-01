Dumoulin stopt tijdelijk met wielrennen: ‘Vind het moeilijk mijn weg te vinden’

,,Dat vind ik vooral moeilijk met alle druk die daarbij komt kijken en de verwachtingen van verschillende partijen’’, vervolgt de Giro-winnaar van 2017. ,,Ik wil het graag heel goed doen voor veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, maar ook de sponsoren, mijn vrouw, mijn familie en mijn ploeggenoten. Ik wil het voor iedereen goed doen, en daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mijzelf vergeten.”



,,Wat wil ík nou? Wil ik nog wielrenner zijn? En zo ja, hoe? Wat wil de mens Tom Dumoulin eigenlijk met zijn leven?”, vraagt de Jumbo-Visma-renner zich dan ook hardop af. ,,Dat is een vraag die van heel diep al een paar maanden aan het opborrelen is. En ik krijg de tijd niet om die vraag te beantwoorden. Daar werd ik langzaam ongelukkig van en dat is zonde.”

Bekijk hieronder de verklaring van Tom Dumoulin:

Opvallend moment

Het besluit van Dumoulin komt op een uiterst opvallend moment. Gisteren maakte hij namelijk nog via zijn ploeg de plannen voor het komende seizoen bekend. De Limburger zou in 2021 een Italiaans-Vlaams voorjaar gaan rijden, met daarbij onder meer de Ronde van Vlaanderen. ,,We gaan een keer kasseien rijden”, sprak hij toen nog monter. ,,Dat wordt lachen.”



,,Ik heb vrijdag het besluit genomen”, zegt Dumoulin vandaag. ,,De ploeg steunt me daarin en het voelt echt goed. Het is echt alsof er een rugzak van 100 kilo van mijn schouders is gegaan. Ik werd meteen helemaal vrolijk wakker. Het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen van: ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf. Dat zegt genoeg.”

Volledig scherm Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos

Geen overtuigend seizoen

In 2020 stapte Dumoulin over van Team Sunweb naar Jumbo-Visma, waar hij - mede door een zitvlakblessure - geen al te overtuigend seizoen kende. In de Tour de France kon hij zijn gedeeld kopmanschap niet volledig waarmaken en eindigde hij als zevende in het algemeen klassement. In de Vuelta gaf Dumoulin na zeven etappes op.



Dumoulin heeft het trainingskamp van zijn ploeg Team Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn toekomst. Wanneer hij het wielrennen weer oppakt, is nog niet bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos