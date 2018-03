Dumoulin valt en stapt uit Tirreno

Klassement verloren, maar Roglic wint derde Tirreno-etappe

9 maart Een slechte ploegentijdrit en een sprintetappe met valpartij in de finale en het klassement van Primoz Roglic in de Tirreno-Adriatico was al om zeep voordat de Sloveense kopman van Lotto-Jumbo goed en wel onderweg was. ,,Dus moest ik een nieuw doel vinden,’’ zegt hij lachend nadat hij van het podium is gekomen met de lippenstift van de rondemiss nog op zijn wang.