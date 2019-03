Dumoulin verliest tijd, knappe zege voor gevallen Lutsenko

Nadat een kopgroep van tien was ingerekend, was het in de 221 kilometer lange etappe de beurt aan de kopmannen om zich te tonen. In het nerveuze peloton, waar Roglic’ ploeggenoten Tony Martin en Laurens De Plus tegen de grond gingen, brak de koers in de slotfase helemaal open. Op een aanval van Lutsenko en Jakob Fuglsang reageerden Roglic en Dumoulin, maar op een tweede versnelling hadden zij geen antwoord.



Dumoulin, Roglic, klassementsleider Adam Yates, Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot, Simon Clarke en Davide Formolo gingen in de achtervolging, maar de groep werd bij het binnendraaien van Fossombrone teruggepakt door het peloton. Lutsenko reed stug door en begon met een voorsprong van bijna een minuut aan de eerste van twee passages van de Cappuccini.