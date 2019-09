Dygert verrast Van der Breggen en Van Vleuten bij tijdrit WK

Dygert is tweevoudig wereldkampioene individuele achtervolging op de baan. Twee jaar geleden eindigde ze op de weg bij het WK tijdrijden in Bergen in Noorwegen al als vierde. Van Vleuten won daar, net als vorig jaar in Innsbruck in Oostenrijk.



Lucinda Brand, de derde Nederlandse deelneemster aan de tijdrit, zette vandaag de achtste tijd neer in Harrogate.