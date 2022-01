Dylan Groenewegen debuteert voor nieuwe ploeg in Saoedi-Arabië

Onstuitba­re Lucinda Brand ook de snelste in Hulst: ‘Ik hou de tel zelf niet bij’

Lucinda Brand is momenteel onoverwinnelijk in het veldrijden. De regerend wereldkampioen boekte in Hulst haar zesde zege in de wereldbeker en haar vijftiende overwinning van deze winter. De Rotterdamse won de afgelopen weken zo’n beetje alle wedstrijden waar ze aan de start verscheen.

